Trenta posti di cure intermedie a Narnali, oggi il primo paziente in uscita dal Santo Stefano

Stamani l'inaugurazione a cui avrebbe dovuto partecipare anche il governatore Enrico Rossi, poi bloccato da altri impegni. La struttura sarà gestita da privati ma con consulenza e supporto degli specialisti ospedalieri

Da oggi, primo aprile, nella ex rsa di Narnali sono attivi trenta posti letto di cure intermedie di primo livello per sgonfiare il Santo Stefano e dare una risposta al bisogno di continuità assistenziale. Tutto ciò a prescindere dall'emergenza Covid 19 in corso. Il primo paziente arriverà oggi pomeriggio direttamente da geriatria. Stamani la struttura, ribattezzata La Melagrana, è stata inaugurata alla presenza dei vertici ospedalieri, della direttrice della Società della Salute, Lorena Paganelli e del consigliere regionale Nicola Ciolini. Era prevista anche la partecipazione del presidente della Regione, Enrico Rossi, ma è stato bloccato da altri impegni.



Sottoliniamo che questi letti, salvo situazioni di estrema emergenza che ancora non si sono verificate nel pratese, non sono per persone affette da Coronavirus, bensì per pazienti con altre patologie in dimissione dal Santo Stefano per aver superato la fase acuta ma bisognosi ancora di attenzioni cliniche prima del pieno rientro a casa. E' stata creata una sinergia pubblico-privata. La struttura è gestita da privati, un'associazione temporanea d'impresa tra le cooperative Sana e Progetto Persona che si è aggiudicata l'appalto dell'Asl Toscana Centro per i prossimi 4 anni. Il personale, compreso i medici, è dipendente del gestore ma consulenza, supporto e indirizzo sono dell'Asl. "Sono le specialistiche mediche - spiega il dottor Giancarlo Landini, direttore di questo settore per l'Asl Toscana Centro - a coordinare gli spostamenti e a verificare ogni giorno le condizioni della persona ricoverata per capire se sia necessario un eventuale ritorno al Santo Stefano. Ed è importante sottolineare che se c'è un problema il paziente non passa dal pronto soccorso ma va direttamente ai reparti del Santo Stefano". La degenza massima nella struttura è di 15 giorni a paziente. "Con questo lavoro sinergico - spiegano Donatella Calvani, direttrice di geriatria e Pasquale Palumbo, direttore di neurologia - diamo continuità tra ospedale e territorio e una risposta forte a bisogni non solo sanitari".

Il costo del servizio per la collettività è di 2 milioni di euro all'anno per 4 anni, comprensivi della gestione di 10 posti per il centro diurno Alzheimer (ora sospeso per il Covid 19) e del nucleo residenziale di 9 posti sempre per l'Alzheimer che sarà attivato a breve.

Quando l'emergenza sanitaria sarà terminata, la palazzina Ovest del Misericordia e Dolce che ora accoglie pazienti Covid-19 in miglioramento, tornerà a ospitare posti di cure intermedie di secondo livello: 22 al primo piano e 23 al secondo di cui 12 gestiti dalla medicina generale.

