12.06.2018 h 14:50

Trenta candeline per la Misericordia di Grignano. Ecco il programma dei festeggiamenti

Sabato 16 giugno la sede di via Fiorentina resterà aperta tutto il giorno, gli infermieri sono a disposizione per il controllo della glicemia e della pressione. Nella mattinata la simulazione di un soccorso

La Confraternita della Misericordia di Grignano festeggia i 30 anni di attività con un open day sabato 16 giugno. Si comincia alle 10,30 con la simulazione di un intervento di soccorso in via Salvati (alle 17,30 sarà ripetuto in piazza Einstein), mentre alle 11,30 nella sede di via Fiorentina i volontari mostreranno i mezzi di soccorso a disposizione della sezione, a seguire una dimostrazione dell’attività antidroga curata dalla polizia municipale con i cani Devil e Akron . Per tutto il giorno la sede sarà visitabile e un’equipe di infermieri specializzati sarà a disposizione per il controllo della pressione, della glicemia e della saturazione dell’ossigeno nel sangue.



Edizioni locali collegate: Prato

