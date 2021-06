16.06.2021 h 14:47 commenti

Treno regionale urta un carrello impegnato nel cantiere sulla direttissima

E' successo stamani poco prima della stazione di Vaiano. Sul posto è intervenuta la Polfer. Nessuna conseguenza per i passeggeri ma qualche ritardo nei collegamenti ferroviari

Momenti di paura questa mattina 16 giugno per i passeggeri del treno in partenza alle 8,01 da Vernio verso Prato. Il convoglio, all'altezza della stazione di Vaiano, ha urtato un carrello dei mezzi impegnati nel cantiere per i lavori sulla direttissima. Per fortuna non ci sono state conseguenze per i passeggeri e nessuno si è fatto male. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Polfer per fare gli accertamenti del caso e il traffico ferroviario ha subito dei rallentamenti. Per consentire gli accertamenti è stato infatti chiuso l'unico binario al momento libero dai lavori.

"Improvvisamente - spiega Marco Morganti, uno dei passeggeri- il treno ha tremato, il macchinista ha frenato ma intanto siamo entrati in galleria dove siamo stati fermi una decina di minuti. Poi, lentamente il treno ha ripreso la sua corsa e siamo rimasti fermi per una ventina di minuti a Vaiano dove macchinista e controllore hanno visionato il treno per capire se ci fossero danni. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma credo che sia opportuno fare una riflessione sulla sicurezza di questo cantiere".

Riflessione che è stata fatta anche dal consigliere capogruppo di Forza Italia a Vernio Gabriele Becherini: "La viabilità in val di Bisenzio è sempre più tragica, questa mattina la ferrovia era bloccata praticamente bloccata creando forti disagi ai pendolari, già in difficoltà per gli interminabili cantieri".