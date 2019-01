21.01.2019 h 16:45 commenti

Treno della Memoria, gli studenti pratesi a Birkenau ricordano l'orologiaio Mario Belgrado

L'artigiano fu catturato dalle Ss e deportato nei campi di sterminio da dove non è più tornato. In questi giorni una delegazione di giovani pratesi sta partecipando all'iniziativa della Regione

Mario Belgrado, l’orologiaio che lavorava in una soffitta sopra il negozio di Ginori, non deve essere dimenticato. Ci hanno pensato i ragazzi del Treno della Memoria a ridargli la dignità che merita stamani 21 gennaio a Birkenau, ricordandolo nel corso della toccante cerimonia legata al progetto Un nome, una storia, una memoria proposto dal Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, nel contesto dell’iniziativa della Regione che ha portato in questi giorni ad Auschwitz circa 40 studenti e cinque insegnanti provenienti da altrettanti istituti superiori del territorio di Prato (Buzzi, Marconi, Copernico, Dagomari, Gramsci-Keynes).

Mario Belgrado era un ottimo artigiano che dopo le leggi razziali aveva lasciato Firenze e trovato lavoro a Prato. Era solo, senza parenti, e da solo andò incontro al suo tragico destino che cominciò con la denuncia dei fascisti e l’arresto delle SS. Era la fine del 1943, lo presero di mattina e lo portarono a Firenze, al binario 16 di Santa Maria Novella, dove partivano i vagoni piombati per Auschwitz. Dal terribile campo di sterminio polacco non farà ritorno.

È toccato allo studente Mario Lorenzo Ucci dell’istituto professionale Marconi rinnovare la memoria di Mario Belgrado, pronunciando il suo nome a Birkenau durante la cerimonia che ha concluso la visita al campo di sterminio. “Questo viaggio significa molto per noi ragazzi, abbiamo la fortuna di poter vivere questa esperienza, capire quanto grande sia stata la sofferenza del popolo ebraico e toccare con mano gli orrori della guerra”, sottolineano Mario Ucci, i suoi compagni e la sua insegnante Gianna Gnesini. “Porto il nome Mario Belgrado – aggiunge Mario Ucci - probabilmente morto proprio ad Auschwitz o in una delle marce della morte. È un nostro concittadino e questo mi emoziona molto”.

Ecco l’elenco delle scuole superiori, degli insegnanti e degli studenti del territorio di Prato che in questi giorni prendono parte al Treno della memoria.

ITS Buzzi - Docente Matilde Guarducci. Studenti: Matteo Fedeli, Asia Lastrucci, Federica Melani, Carlotta Buricchi, Caterina Ricca, Anastasia Sevo, Julia Greca, Desiree Dattoli.

IPG Marconi - Docente Gianna Gnesini. Studenti: Martina Gasparrini, Tiziano Secciani, Alberto Pasquale, Mario Ucci, Tommaso Russo, Giulia De Nicola, Alessio Biagini, Alessia Wu.

Liceo scientifico Copernico - Docente Martina Figna. Studenti: Eleonora Masi, Chiara Fittipaldi, Anna Catullo, Giulia Frascarelli, Filippo Massellucci, Alessia Carchedi, Chiara Bonifacio, Eleonora Salvi.

Iteps Dagomari - Docente Anna Lisa Mistichelli. Studenti: Maria Letizia Marino, Marco Buracchi, Linda Prunecchi, Sabina Di Stasi, Giuseppe La Placa, Alessio Guidi, Elisa Napolitano, Rachele Gazzarri, Luisa Chen.

ISIS Gramsci-Keynes – Docente Annalisa Bombini. Studenti: Sabrina Bichi, Chiara Gianni, Debora Marchitelli, Alessandra Pini, Alessia Sgobbo, Marco Trovato, Niccolò Nannucci, Viola Gualcheriani.