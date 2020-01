13.01.2020 h 15:01 commenti

Trend positivo per il settore benessere, ma manca il personale specializzato

Sempre più uomini si affidano ad estetiste e parrucchieri. Da Confartigianato una campagna per sostenere il lavoro di professionisti in grado di offrire servizi di qualità in ambienti igienicamente sicuri

Continua il trend positivo per il settore benessere che, anche nel 2019 ha registrato un costante incremento e una conseguente richiesta da parte di estetiste e parrucchiere di personale da formare. “Lavoriamo in un ambito molto delicato – ha spiegato Valentina Ippolito presidentessa estetiste di Confartigianato Prato - e ci serve personale qualificato che però facciamo fatica a trovare. Ci rivolgiamo alle scuole, ma anche ai tanti giovani in cerca di lavoro: qui serve però tanta passione”.

Tra i clienti, secondo le imprenditrici di Confartigianato gli uomini sono i più esigenti, cresce anche la richiesta per la cura di barba e baffi, utilizzando prodotti certificati e naturali in un quadro dove la concorrenza di aziende non regolari diventa sempre più ingombrante.

“Chi opera nella legalità – spiega Barbara Catani presidentessa acconciatori Confartigianato Prato - garantisce un servizio professionale sotto tutti i punti di vista dai macchinari che sistematicamente vengono controllati, all’obbligo da parte delle imprenditrici di frequentare corsi di aggiornamento fino all’utilizzo di prodotti certificati e testati ”.

Nasce così una campagna informativa, che passa attraverso il concorso "Trucco & Parrucco” promosso dal quotidiano La Nazione per votare l’acconciatore e l’estetista preferito.

“Lavorare nella legalità – ha spiegato il presidente Luca Giusti – oltre a garantire la qualità del servizio, permette ance di reinvestire nel territorio; le tasse servono per finanziare le scuole, gli ospedali e i servizi. Per questo faccio un appello a tutti i clienti a rivolgersi soltanto ad imprese legali.”



