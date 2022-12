05.12.2022 h 11:55 commenti

Tregua fino a marzo per i lavoratori della Gegè ma il futuro resta a rischio

Sono cento i dipendenti dello stabilimento di Casale dove si producono pizze. L'attuale contratto di affitto di ramo d'azienda verrà prolungato di qualche mese in attesa di pubblicare una procedura competitiva per la vendita dell'attività

L'accordo di prolungare il contratto d'affitto nasce dalla decisione di Cia (Compagnia Italiana alimentare) e Food Italia di pubblicare una procedura competitiva per la vendita dell'attività, ma i termini devono essere ancora perfezionati. ”Abbiamo ricevuto delle richieste da parte di Cia per rimanere a Prato ancora per qualche mese- fanno sapere da Gegè –. Per senso di responsabilità verso i lavoratori abbiamo dato il nostro consenso, anche se l'accordo formale non è ancora stato sottoscritto. Restano infatti da sciogliere alcune condizioni che riguardano la gestione delle attrezzature, in parte di Food Italia e in parte di Cia, senza la cui risoluzione non possiamo continuare a produrre. Ribadiamo però, la nostra non disponibilità a continuare oltre marzo la gestione dello stabilimento pratese, sito dove abbiamo registrato a partire da novembre grosse perdite”.

Quindi all'asta Gegè non parteciperà e il futuro dei lavoratori resta appeso a un filo. Domani i sindacati incontreranno la proprietà, mentre mercoledì 7 dicembre in Regione è indetto un nuovo incontro del tavolo di crisi. I tempi però sono molto stretti: entro la fine dell'anno i termini per il prolungamento dell'affitto verranno messi nero su bianco, per poi iniziare l'iter per l'asta . “La ratio dell'accordo è la salvaguardia della funzione sociale ed economica dell'azienda – spiega Filippo Ravone liquidatore giudiziario di Cia– per questo è necessario non fermare l'attività produttiva mentre si inizia la procedura dell'iter che ovviamente necessita di tempi tecnici”. Entro fine anno dovrebbero essere definiti le modalità, poi ci sono i tempi della pubblicazione e della pubblicità verosimilmente si dovrebbe arrivare a marzo.

Un sospiro di sollievo temporaneo per i 100 dipendenti di Gegè: la chiusura dell'azienda di casale dove si producono pizze non avverrà il 15 dicembre come annunciato nelle scorse settimane ma l'attività continuerà almeno fino a marzo ( leggi) . Dopo, però, si apre una grossa incognita: l'azienda modenese non è disposta a continuare a produrre nel sito di Prato.