Tredicenne picchiata con una catena ai giardini da tre baby bulle, interviene la polizia

E' successo nei giardini vicino alla chiesa di Maliseti. Le teppiste hanno 11 e 12 anni: due tenevano ferma la loro vittima e la terza la picchiava. La rabbia della madre: "Mia figlia piange da ieri ed è terrorizzata e così anche le sue amichette"

Una ragazzina di 13 anni è stata aggredita e picchiata con una catena, mentre si trovava ai giardini con le amichette, da una banda di giovanissime bulle. E' successo verso le 17.30 di ieri pomeriggio, 13 giugno, nel giardino di via Caduti senza Croce, accanto alla chiesa di Maliseti. A rendere ancora più sconcertante la vicenda l'età delle bulle: 11 e 12 anni.

Per fortuna le grida della ragazzina hanno subito attirato l'attenzione delle altre persone che erano ai giardini e che sono intervenute. Incredibile la scena che si sono trovate davanti: due ragazze tenevano ferma la malcapitata, mentre la terza (quella di appena 11 anni) la colpiva con una catena portata apposta da casa. Sul posto è poi intervenuta la polizia con due Volanti e anche un'ambulanza del 118, che ha portato la 13enne al pronto soccorso per essere medicata al volto. I poliziotti hanno identificato le tre bulle, facendo anche intervenire i genitori e ora saranno presi provvedimenti, anche in seguito alla denuncia della famiglia della 13enne.

"Mia figlia ora è terrorizzata - dice la madre della piccola -. Non sono tanto le ferite fisiche, quanto lo shock e la paura. Piange da ieri pomeriggio, non vuole essere lasciata da sola, mi ha detto che non uscirà più di casa. Lo stesso anche le sue amichette, che hanno assistito impotenti a quanto accaduto".

Non è chiaro cosa abbia innescato la violenza. I due gruppetti di ragazze si conoscono appena. Frequentano scuole diverse e non hanno neppure amicizie comuni. "L'unica cosa - prosegue la madre - è che da giorni mia figlia e le sue amiche erano state messe nel mirino. Sono ragazze tranquillissime e hanno fatto di tutto per evitare guai. Abbiamo ricostruito dai loro telefoni una serie di minacce mandate in particolare dalla più piccola delle bulle. Messaggi dove dicevano che avrebbero fatto scorrere il sangue. Ieri, poi, sono arrivate già pronte a fare quello che hanno fatto, visto che avevano con loro anche la catena. Mia figlia ha provato a difendere le sue amiche ed è stata presa e picchiata. Davvero non riusciamo a farcene una ragione".

Secondo quanto appreso le tre bulle, tutte italiane, verrebbero da famiglie considerate "difficili".