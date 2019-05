09.05.2019 h 18:50 commenti

Tredicenne insultato e offeso su internet, la madre denuncia e la procura apre un'inchiesta

Caso di cyberbullismo. Dopo due anni, il ragazzino alla fine ha trovato il coraggio di confidarsi in famiglia. Il fascicolo è stato aperto contro ignoti. Si ipotizzano i reati di diffamazione e stalking

Deriso e schernito per il suo aspetto fisico, denigrato per la sua situazione familiare, indicato con appellativi ingiuriosi. Due anni di offese e insulti contro un ragazzino di 13 anni, trasformato nello zimbello di chat e piattaforme digitali frequentate da giovani e giovanissimi per giochi e per la creazione di gruppi di amici virtuali. Il caso di cyberbullismo è approdato in procura. La madre del ragazzino, assistita dall'avvocato Eugenio Zaffina, ha presentato una denuncia nella quale si ipotizzano i reati di diffamazione e stalking. Un fascicolo contro ignoti è stato già aperto e sono cominciate le indagini per risalire all'autore o agli autori del lungo tormento che ha fatto sprofondare il tredicenne in uno stato di frustrazione che si è tradotto in problemi di rendimento a scuola, in problemi di relazione con i coetanei e, più in generale, in un vero e proprio malessere. Tutto è cominciato un paio di anni fa quando il ragazzo si è reso conto di essere finito in un vortice di offese di ogni tipo postate da utenti con nomi di fantasia, pseudonimi collegati a immagini con simboli fascisti. Riferimenti precisi alla sua situazione familiare: un particolare che fa pensare che dietro alla campagna denigratoria ci sia una persona o più persone che conoscono bene la loro vittima.E' il caso più recente, questo, di un fenomeno in aumento. Diverse le inchieste aperte dalla procura in seguito a denunce e querele relative a diffamazioni e stalking attraverso internet. Strumento che, sì, consente di agire anche in modo anonimo ma che quell'anonimato non lo garantisce quando si commette un reato.