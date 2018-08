25.08.2018 h 10:06 commenti

Trecentomila euro di debito col fisco, cede appartamenti per evitare l'ipoteca: imprenditrice condannata

La Cassazione ha confermato la condanna a un anno di reclusione emessa dal tribunale di Prato e poi dalla Corte d'appello di Firenze per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. L'imputata trasferì ad una sua dipendente tre immobili subito dopo aver ricevuto l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate

Si sbarazzò di tre appartamenti per evitare la trascrizione dell'ipoteca giudiziale frutto del mancato pagamento di oltre 310mila euro di imposte sul reddito e Iva. La Corte di Cassazione ha confermato un anno di reclusione a carico di una imprenditrice cinese di 49 anni, condannata nel 2014 dal tribunale di Prato e nel 2017 dalla Corte d'appello di Firenze per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. I fatti risalgono al 2011. La donna, titolare di una ditta, passò gli immobili di sua proprietà ad una connazionale, sua dipendente, in seguito alla notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate degli avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, valore 313mila euro. Gli avvisi furono notificati a maggio del 2011 e quando, a luglio, la Commissione tributaria provinciale recepì la richiesta di emettere il decreto di iscrizione di ipoteca giudiziale, i tre appartamenti dell'imprenditrice erano già stati trasferiti da qualche giorno alla sua connazionale. Gli immobili, come hanno ricostruito i giudici, erano stati venduti tramite l'accollo del mutuo che gravava sugli stessi e che corrispondeva allo stipendio annuo della nuova proprietaria. L'accusa, per dimostrare la fondatezza del reato contestato, aveva dimostrato che l'imprenditrice aveva continuato ad abitare uno degli appartamenti mentre l'acquirente non ne aveva mai utilizzato alcuno.