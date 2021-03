06.03.2021 h 12:24 commenti

Tre tavolate nel ristorante aperto nonostante i divieti: multa per tutti i clienti e locale chiuso per 5 giorni

Il controllo della polizia municipale è scattato ieri sera dopo la segnalazione di un cittadino: all'interno trovate 26 persone che stavano cenando, mentre la cucina era in piena attività

Ennesimo controllo delle forze dell'ordine in un ristorante cinese, aperto nonostante i divieti anti Covid. E' successo ieri sera, venerdì 5 marzo, quando intorno alle 20 la polizia municipale è intervenuta in via Traversa del Crocifisso a Tavola. Era stato un cittadino a segnalare come da un ristorante provenisse della musica, mentre nel parcheggio erano presenti numerose autovetture.

All’arrivo delle pattuglie della Municipale, gli agenti hanno constatato che le porte del ristorante erano serrate e le luci dell’insegna e quelle della sala prospiciente l’ingresso erano spente, come se il locale fosse chiuso, ma che, in effetti, il parcheggio era pieno di auto e che da dentro il ristorante proveniva della musica.

Sul retro era aperta la porta della cucina che era in piena attività e così, una volta entrati nel locale, gli agenti hanno trovato 26 persone che erano disposte su tre tavolate e che stavano cenando in maniera conviviale in violazione delle normative di divieto di assembramento e delle distanze interpersonali.

Gli agenti hanno quindi interrotto la cena e tutti gli avventori, di nazionalità cinese, sono stati identificati e nei loro confronti sono scattate le sanzioni da 400 euro per la violazione delle disposizioni anti-Covid19. Anche la titolare cinese del ristorante è stata sanzionata per aver consentito l’assembramento di persone e per l’apertura del locale al pubblico, con il provvedimento della chiusura immediata del ristorante per 5 giorni.