Tre scosse di terremoto in Alta Val di Bisenzio nel giro di pochi minuti

La prima ha registrato la magnitudo più alta ed è stata percepita anche a Vaiano. Gli epicentri sono tra Cantagallo e Vernio

Tre scosse di terremoto sono state registrate questa sera, 24 gennaio, nell’alta Val di Bisenzio con epicentro nella zona di Vernio. La prima è avvenuta alle 21.33 con magnitudo 2.1 a una profondità di 8.9 chilometri. L’epicentro è stato localizzato a 5 km a sud est di Cantagallo. Pochi secondi dopo è arrivata la seconda scossa, più piccola, 1.7, con epicentro a 4 chilometri a sud di Vernio e con una profondità di 9,4 chilometri. I sismografi dell’Ingv hanno rilevato la terza e ultima scossa cinque minuti dopo la prima, a quasi sei chilometri di profondità con epicentro a 3 chilometri a sud est di Vernio. Da quanto appreso, sembra che la seconda e la terza siano state rilevate solo dagli strumenti mentre la prima sarebbe stata percepita anche a Vaiano. Al sindaco di Vernio, Giovanni Morganti, contattato da Notizie di Prato, al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o a cose. Si tratta di eventi non particolarmente preoccupanti ma che confermano l’instabilità sismica della Val Bisenzio per la stretta vicinanza con l’Appennino.

Edizioni locali collegate: Prato

