18.07.2022 h 12:58 commenti

Tre postazioni di guardia medica anziché una, tra poche settimane in città scatta la piccola rivoluzione

Una scelta fatta dall'Asl Toscana centro per dare una risposta più capillare ai cittadini. Centro, nord e sud sono le zone dove avrà sede il servizio grazie alla collaborazione con la Pubblica assistenza che si è aggiudicata il bando Asl

Tra poche settimane ci sarà una piccola rivoluzione nel servizio cittadino di guardia medica. La postazione di continuità assistenziale non sarà più unica all'interno del Centro Giovannini, ma diffusa sul territorio per offrire una risposta più capillare ai cittadini.

Tre i punti individuati in altrettante zone della città: centro, nord e sud. Si tratta di sedi della pubblica assistenza L'Avvenire perchè l'associazione si è aggiudicata l'apposito bando dell'Asl Toscana centro. In particolare la guardia medica sarà sistemata nella sede centrale della Pubblica assistenza in via San Jacopo, in quella di Casale e negli ambulatori in via Ada Negri a Coiano.

Sono in corso gli ultimi ritocchi alle nuove postazioni ma anche dell'organizzazione operativa del servizio, che, lo ricordiamo, è gestito dalla medicina generale e, in attesa della riforma, continuerà a coprire l'orario notturno dei feriali e le 24 ore di festivi e prefestivi.

L'attivazione dei tre punti al posto dell'unica postazione cittadina dovrebbe avvenire tra agosto e settembre ma ancora non c'è una data precisa.

Stesso periodo per il trasloco del centro di prevenzione oncologica Eliana Martini dall'attuale Porta Leone, non più a norma, alla struttura di via Galcianese ex sede dell'Aesthetic medical care.