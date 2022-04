14.04.2022 h 14:17 commenti

Tre pazienti Covid su quattro al Santo Stefano sono asintomatici e ricoverati per altri motivi

Troppa incertezza ancora sull'andamento della pandemia, al momento i settori del Santo Stefano dedicati all'area ordinaria Covid restano due

Ben il 75% dei degenti in area Covid ordinaria è stato ricoverato per altre patologie ma è risultato positivo asintomatico. Solo il 25%, dunque, è ricoverato per patologia Covid.

E'di fronte a questo quadro ancora troppo incerto e a numeri ancora troppo alti, che la direzione sanitaria del Santo Stefano e quella aziendale dell'Asl Toscana centro hanno deciso di prendersi ancora qualche giorno di tempo per valutare come riorganizzare e se ridurre gli spazi destinati ai letti Covid.

Al momento quindi, restano aperti il settore 1 e 2 del secondo piano, per un totale di 46 posti, e dieci letti della terapia intensiva, di cui, oggi, sei occupati. "La situazione è ancora troppo variabile per capirne la tendenza e decidere di conseguenza come muoverci. - ha spiegato la direttrice del Santo Stefano, Sara Melani - Aspettiamo anche di capire se l'allentamento legato alla fine dell'emergenza determinerà un effetto oppure no. Nell'ultimo periodo infatti, siamo passati da giorni con sette ricoveri per o con Covid a giorni a zero, per poi risalire a due. Meglio essere cauti".

Unica novità riguarda il reparto di Malattie infettive che da un paio di settimane è Covid free. I suoi dieci letti, quindi, ospitano pazienti che non hanno il Covid: "Abbiamo abbastanza margine nell'area Covid ordinaria da non impegnare anche questo spazio in modo da poterlo dedicare alle altre patologie trasmissibili. -prosegue Melani - Il turn over al momento è abbastanza veloce e comunque abbiamo a disposizione le strutture esterne La Melagrana e Pegaso".

C'è poi una nuova modalità operativa sulla gestione dei pazienti ricoverati per altre patologie ma poi risultati positivi al Covid, che come abbiamo detto, sono la netta maggioranza. Dopo l'assegnazione all'area Covid ordinaria, in genere il settore 1, il paziente viene preso in carico dallo specialista di riferimento. "E' capitato anche che nel corso della degenza qualcuno si negativizzi ma non possa ancora essere dimesso per la sua problematica specifica e allora - conclude Melani - viene spostato nel settore attinente al suo problema ma non Covid".

(e.b.)