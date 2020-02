20.02.2020 h 17:12 commenti

Tre ospiti del canile "Il rifugio" sono i testimonial del sentiero per cani al Parco delle Cascine. Guarda il video

Dal ponte Manetti fino a via della Fattoria, un percorso di 1,5 Km che corre lungo il torrente Filimortula. Divieto di accesso invece all'interno del parco per rispettare la flora e la fauna

Un percorso di 1,5 km dove portare a passeggio i cani senza alterare l’equilibrio del parco delle Cascine di Tavola. E’ stato inaugurato il percorso lungo l’argine del torrente Filimortula, a fare da battipista oltre che protagonisti del video di promozione, Liù, Cuper e Giorgia ospiti del canile comunale “Il rifugio”.

“Dal ponte Manetti a Poggio a Caiano fino a via della Fattoria a Prato, è zona free per i cani che devono comunque essere portati al guinzaglio – ha spiegato Cristina Sanzò assessore ai diritti degli animali – abbiamo posizionato i cartelli per indicare la direzione, quindi da oggi saranno in vigore anche le multe per chi non rispetta le regole”.Le sanzioni previste variano da 50 a 150 euro.

L’area dedicata ai cani è nata dall’esigenza di salvaguardare anche la flora e la fauna del Parco delle Cascine dove, quindi, è interdetto l’ingresso a cani e cavalli.

“Il regolamento – spiega Augusto Bassolino responsabile dell’ufficio animali - prevede sanzioni anche per chi strappa fiori. Stiamo realizzando una convenzione con un gruppo di guardie zoofile che avranno il compito di vigilare all’interno del parco”.

I tre cani che hanno inaugurato il percorso sono stati scelti dagli educatori del canile : “Sono tre animali con caratteristiche diverse – ha spiegato Sofia D’Alessandro – ciascuno ha fatto il percorso a modo suo, ma per tutti è stata una piacevole esperienza”.

Apprezzata la scelta di creare un sentiero all’esterno del parco, anche da Gianna Meoni consigliera con la delega agli animali. “E’ un giusto compromesso fra chi vuole godersi il parco andando a correre e a camminare, il rispetto della natura e quello degli stessi cani”.



