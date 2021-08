05.08.2021 h 13:52 commenti

Tre operatori di rsa positivi al Covid, due strutture in quarantena. Tamponi a tutti gli anziani

In isolamento operatori e ospiti della rsa di Iolo gestita dalle suore domenicane e di Villa Amelia. Negativi i tamponi rapidi, quelli molecolari saranno fatti tra domani e sabato. Screening esteso a tutte le residenze sanitarie assistite del territorio

nadia tarantino

Due residenze sanitarie assistite in quarantena da ieri, mercoledì 4 agosto, per la presenza di operatori sociosanitari positivi al Covid. In isolamento ci sono complessivamente 130 anziani: i 71 ospitati nella struttura di Iolo gestita dalle suore domenicane di Santa Maria del Rosario e i 59 ospiti di villa Amelia alle Badie. Tutti gli ospiti stanno bene e tra domani e sabato saranno sottoposti al tampone molecolare.A risultate positivi sono stati due operatori sociosanitari in servizio alla rsa di Iolo, entrambi asintomatici, e un'operatrice in servizio a Villa Amelia. Entrambe le rsa avevano già attraversato un periodo di quarantena lo scorso autunno a causa di focolai di Covid che hanno provocato anche decessi.“Nella nostra struttura – spiega il direttore della rsa di Iolo, Vladimiro D'Agostino – abbiamo sottoposto gli anziani al tampone rapido e tutti sono risultati negativi. Sabato saranno fatti i tamponi molecolari. I due lavoratori risultati positivi stanno bene, hanno contratto il virus in famiglia e subito ci hanno comunicato la notizia”. Non è chiaro se si tratti di operatori sociosanitari vaccinati oppure no: “Non so con esattezza – ancora D'Agostino – presumo di sì perché da noi praticamente tutti hanno aderito alla campagna di vaccinazione”.E' invece sicuramente vaccinata l'operatrice che lavora a Villa Amelia: “Qui – fanno sapere i responsabili della struttura – tutti si sono sottoposti al vaccino”. La donna ha fatto ricorso al tampone dopo aver saputo di un suo contatto positivo. Negli ultimi giorni ha coperto due turni di lavoro, quanto basta a far scattare la quarantena. “Sia gli ospiti che il personale sanitario, domani, sarà testato con il tampone. Per il momento, qui stanno tutti bene”.La notizia delle due quarantene è stata immediatamente comunicata all'assessore al Sociale del Comune di Prato, Luigi Biancalani: “E' stato subito attivato lo screening sugli ospiti in modo da verificare eventuali contagi o focolai – il commento – nei prossimi giorni avremo i risultati”.Intanto, d'accordo anche con con la Asl Toscana centro, è stato predisposto uno screening generale esteso a tutte le rsa del territorio: “Tutti gli anziani, nessuno esclusi, saranno testati – ancora Biancalani – in questo modo faremo una verifica generale per scongiurare qualsiasi rischio. La situazione è sotto controllo ovunque”.La Asl, contattata da Notizie di Prato al fine di verificare i particolari delle quarantene così da fornire notizie corrette (particolari poi confermati dalle due rsa), si è riservata di fornire comunicazioni. Restiamo in attesa.