Tre nuovi laboratori per "Prato Immagina. La città progetta il suo futuro"

I temi di dibattito negli incontri al Centro Pecci saranno: il tessuto insediativo e policentrismo, il sistema produttivo e il focus sarà sul sistema ambientale. Gli incontri servono per delineare i principali obiettivi e strategie che dovrebbero essere seguiti in modo prioritario dal nuovo Piano Strutturale

Proseguono i laboratori tematici di co-progettazione nell'ambito del processo partecipativo "Prato Immagina. La città progetta il suo futuro" con l'evento "Visioni: co-progettiamo la città": venerdì 14 e sabato 15 aprile, al Centro Pecci, si terranno tre incontri per delineare i principali obiettivi e strategie che dovrebbero essere seguiti in modo prioritario dal nuovo Piano Strutturale, da definire sulla base del quadro di risorse e criticità.

Tre i temi di dibattito: venerdì 14 dalle 17.15 alle 19 si discuterà di tessuto insediativo e policentrismo, sabato 15 dalle 9.30 alle 11.15 si parlerà del sistema produttivo e, lo stesso giorno, dalle 11.30 alle 13.15 il focus sarà sul sistema ambientale.

I partecipanti lavoreranno divisi in tavoli di lavoro guidati da facilitatrici esperte e discuteranno del tema oggetto del laboratorio per circa un’ora, con il supporto di materiale grafico che racconterà le principali questioni emerse nel corso della prima fase del processo partecipativo.

I temi scelti per i laboratori si basano sui risultati dell’attività di ascolto. Dall’insieme delle interviste svolte, dalle passeggiate esplorative e dall’Osservatorio virtuale partecipato, sono infatti emersi alcuni importanti aspetti riguardanti la percezione della città di Prato da parte di chi la abita e la frequenta, sia nei confronti delle sue architetture e del suo paesaggio, sia rispetto alle dinamiche sociali ed economiche proprie della città. Tra questi: l'essere una città densa e trafficata, ma vivibile per la sua forte componente green, la presenza del fiume Bisenzio, ritenuto un elemento di grande pregio e fondamentale per l'industria tessile, la quale appare oggi frammentata, ma sempre tra gli aspetti cardine della città, l'essere una città ricca di un grande patrimonio storico e architettonico, una città multiculturale, aperta al cambiamento e all'innovazione, ma con un forte bisogno sentito di una maggiore integrazione tra le diverse culture, che possa diventare una solida base per la progettazione, lo sviluppo urbano e la riqualificazione degli spazi, principalmente industriali, abbandonati.

