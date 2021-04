01.04.2021 h 11:04 commenti

Tre nuove rotatorie e attraversamenti pedonali rialzati per rallentare il traffico e ridurre gli incidenti

Tredici in tutto gli interventi di "traffic calming" in partenza in altrettanti punti della città. Il piano è stato presentato alla commissione 3 dall'assessore alla mobilità Flora Leoni

Sarà una rotatoria a regolare il traffico tra via Santa Gonda e viale Montegrappa, tra via di Vergaio e via di Mezzo e tra via del Purgatorio e vicolo di Cortevecchia. Sono tre dei tredici interventi di “traffic calming” che il Comune sta per realizzare per rendere meno pericolosi alcuni incroci e punti stradali ritenuti particolarmente critici in base all’incidentalità. Il programma è stato presentato ieri, 31 marzo, alla commissione consiliare Mobilità dall’omonimo ufficio e dall’assessore Flora Leoni.

“L’obiettivo è ridurre il numero di incidenti e anche la loro gravità in termini di conseguenze per le persone. - afferma Leoni- I dati degli ultimi dieci anni ci dicono che gli accorgimenti adottati hanno funzionato. Proseguiamo lungo questa direzione”.





Oltre ai tre provvedimenti già citati, l'elenco comprende numerosi attraversamenti pedonali rialzati e illuminati: nel tratto di via Pomeria dove confluisce via Lazzerini che vedrà anche un allargamento dei marciapiedi (foto seguente). Proseguiamo con l'elenco degli attraversamenti rialzati: in via Volturno dove la strada sarà ristretta attraverso vasche di parcheggio; in via Garosi; in via delle Badie sia davanti alle scuole che ai giardini; in via Carlo Marx, in via del Chiasso e in via del Purgatorio in prossimità dell'incrocio con via Walter Tobagi.

Saranno realizzate strisce pedonali con illuminazione in via Masini, al momento inesistenti, in via Bologna alla svolta con via di Coiano tutto l’incrocio sarà rialzato in modo da allargare anche il raggio della curva ora molto stretto, mentre in via Fiorentina, che è piuttosto larga, ci sarà un’isola “salvagente” per accogliere in sicurezza il pedone che sta attraversando la strada prima di affrontare la seconda corsia.

In questo piano è prevista anche la sostituzione del cordolo della rotatoria tra viale della Repubblica e viale Montegrappa per permettere alle auto la presenza contemporanea sulle due corsie.