02.09.2020 h 11:52 commenti

Tre milioni di redditi non dichiarati ed evasione Iva, scatta il sequestro per padre e figlio

La guardia di finanza ha messo i sigilli ad un appartamento a Prato, denaro contante e tre auto riconducibili ai due imprenditori. Per anni hanno evaso utilizzando aziende intestate a prestanome che venivano aperte e chiuse

Un appartamento a Prato, denaro contante e tre auto sono state sequestrate dalla guardia di finanza a due imprenditori cinesi (padre e figlio) attivi nel settore della produzione di articoli ed accessori per l’abbigliamento e accusati di aver omesso redditi per oltre tre milioni di euro e di aver frodato 679mila euro per Iva non versata.

L'operazione è stata fatta dalle Fiamme Gialle di Firenze che hanno eseguito il provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Firenze su richiesta della locale Procura.

L’attività investigativa, condotta dai finanzieri della Compagnia di Empoli, ha permesso di individuare tre aziende, due delle quali intestate a prestanome, che si sono alternate nel tempo secondo l’ormai noto sistema “apri e chiudi” sotto la regia occulta dei due imprenditori cinesi. Tutte e tre le aziende per alcuni anni hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, mentre per altri anni l’hanno presentata ma utilizzando fatture per operazioni inesistenti in modo da abbattere il reddito imponibile. Queste fatture, come accertato dagli investigatori, erano emesse da fornitori del tutto privi delle strutture aziendali ed organizzative necessarie per l’esercizio dell’attività d’impresa.