Tre milioni dall'asta di tessuti sequestrati a un imprenditore, se sarà assolto intascherà i soldi

Il sequestro, nell'ambito di un'inchiesta sul contrabbando, risale a ottobre dello scorso anno. La procura ha deciso di ricorrere all'asta per non accollarsi l'onere dell'affitto del capannone nel quale la stoffa era custodita e per salvaguardare il valore della merce che col tempo si sarebbe deteriorata

Quattromilacinquecento chilometri di stoffa venduti all'asta per un incasso di tre milioni. Non un'asta qualsiasi: il tessuto è quello sequestrato a ottobre del 2017 ad un imprenditore cinese nell'ambito di un'indagine della guardia di finanza sul contrabbando. La procura di Prato ha deciso di liberarsi della merce senza aspettare la fine del processo e lo ha fatto per diversi motivi. Il primo: troppo onerosa la custodia del bene sequestrato. Quando l'imprenditore finì sotto inchiesta, il proprietario del capannone formalizzò lo sfratto e chiese alla procura di accollarsi le spese dell'affitto per continuare ad usare il fondo nel quale erano ancora stoccati i tessuti sottoposti a sequestro probatorio. Una spesa non indifferente che, insieme all'alterabilità della merce che ne avrebbe ridotto il valore e al fatto che il reato di contrabbando prevede la confisca obbligatoria, ha dato il via alla procedura di messa all'asta gestita dall'Istituto di vendite giudiziarie di Prato. Ad aggiudicarsi i 4.500 chilometri di stoffa divisi in diversi lotti e venduti a peso, sono state due imprese italiane della zona di Napoli ed una cinese che opera a Prato. I tre milioni sono già finiti nel Fondo unico giustizia e lì resteranno fino a quando non sarà deciso il destino giudiziario dell'imprenditore; in caso di assoluzione, infatti, i soldi finiranno nelle sue tasche.

Complessa l'indagine della guardia di finanza, coordinata dal sostituto procuratore Lorenzo Boscagli. Attraverso verifiche sull'azienda finita per prima nell'inchiesta, gli investigatori risalirono ad almeno un'altra società collegata e all'amministratore di fatto. Contestata la bancarotta e una serie di reati fiscali.



