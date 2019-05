10.05.2019 h 12:06 commenti

Tre lavoratori a nero e scarichi irregolari: sospesa l'attività di una lavanderia industriale

Le inadempienze emerse durante un controllo interforze a Grignano, sequestrati anche i 23 macchinari presenti all'interno della ditta

C'erano tre lavoratori senza contratto nella lavanderia industriale cinese controllata ieri dalla squadra interforze coordinata dalla Questura. Per questo motivo è scattata la sospensione dell'attività dell'azienda che si è vista anche sequestrare un totale di 23 macchinari per violazioni sia di natura amministrativa sia penale.

La lavanderia si trova a Grignano e dà lavoro a cinesi, italiani e pakistani. La titolare, oltre ad essere multata per quasi 2.800 euro, è stata denunciata anche per scarico non autorizzato di rifiuti e gestione illecita degli stessi. Secondo quanto appurato non erano state chieste le autorizzazioni per lo scarico della acque reflue nella fognatura. Infine sono state rilevate irregolarità per la sicurezza antincendio e mancavano i dispositivi di primo soccorso obbligatori per legge.