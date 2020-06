24.06.2020 h 14:42 commenti

Tre indagati per la morte dell'operaio caduto dal tetto del capannone

Avvisi di garanzia ai proprietari dell'immobile e all'imprenditore che ha subappaltato il lavoro. L'accusa è omicidio colposo. La vittima, che viveva in Italia da molti anni, era titolare di partita Iva

Sono tre gli avvisi di garanzia per la morte di Imer Koltraka, il muratore albanese di 56 anni precipitato lunedì 22 giugno dal tetto di un capannone in via Goito mentre stava effettuando dei lavori. Il sostituto Lorenzo Boscagli ha iscritto sul registro delle notizie di reato i committenti del lavoro, i due proprietari dell'immobile, entrambi italiani, e l'imprenditore edile, albanese, che ha subappaltato l'incarico alla vittima. L'ipotesi di reato, per tutti, è omicidio colposo. Nessuna contestazione è stata invece mossa al titolare dell'officina meccanica ospitata nel capannone, un cinese che non avrebbe avuto alcun ruolo nella consegna dei lavori all'imprenditore albanese. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori – sul posto polizia e tecnici della Asl – il muratore, che lavorava in proprio in quanto titolare di partita Iva e che viveva in Italia da molti anni, ha fatto un volo di circa 7 metri a causa del cedimento di un lucernario. Un volo che non gli ha lasciato scampo: a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione fatti dai soccorritori, il cinquantaseienne, che ha riportato una frattura cranica, è morto praticamente sul colpo. Agli indagati vengono contestate anche una serie di violazioni della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

All'inchiesta potrà contribuire, oltre all'esito dell'autopsia, anche il video, fatto con un drone, che mostra il capannone dall'alto e consente dunque una visione complessiva dello stato della copertura. Diversi gli accertamenti ordinati dalla procura per capire se il subappalto sia stato regolare e i termini del contratto o degli accordi tra la proprietà dell'immobile e chi ha assunto l'incarico di effettuare i lavori sul tetto.







