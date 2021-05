18.05.2021 h 10:10 commenti

Tre incidenti provocati da automobilisti ubriachi: denuncia e ritiro della patente

Sono accaduti tra sabato e ieri sera a Galciana, in via Firenze e sulla declassata. Nessun ferito ma danni alle auto colpite dai mezzi senza controllo. In un caso l'automobilista multata anche per aver violato il coprifuoco

Ritiro della patente e denuncia per guida in stato di ebbrezza per tre automobilisti pratesi che, tra sabato 15 e lunedì 17 maggio, sono stati protagonisti di altrettanti incidenti, per fortuna solo con danni alle cose. Una di loro, poi, si vedrà anche multare per aver violato il coprifuoco senza un valido motivo.

La serie nera è iniziata sabato poco prima delle 22 in via del Fondaccio a Galciana, quando un 29enne alla guida di una Lancia Y ha preso il controllo del mezzo e si è schiantato contro due auto in sosta. La polizia municipale, intervenuta con la pattuglia dell'Ufficio sinistri, ha sottoposto il giovane all'alcoltest che ha evidenziato la presenza nel suo sangue di un tasso alcolemico ben oltre la soglia massima consentita. Il giorno successivo, sempre intorno alle 22, è stata la volta di un 33enne, anche lui al volante di una Lancia Y, che in via Firenze ha sbattuto contro un veicolo in sosta. Gli accertamenti con l'etilometro hanno evidenziato anche nel suo caso il superamento dei limiti di legge. Infine ieri sera, nel tratto di declassata tra l'uscita di Prato Est e il museo Pecci, una donna di 31 anni ha tamponato l'auto che la precedeva. La polizia municipale ha rilevato anche nel suo caso la positività all'alcoltest. Non solo, visto che l'incidente è accaduto alle 22.40 e la 31enne non ha giustificato la sua presenza oltre l'orario del coprifuoco, verrà multata con la sanzione da 400 euro.