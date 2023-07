03.07.2023 h 11:27 commenti

Tre incidenti in poche ore nel viale Galilei: domenica da dimenticare

Il più grave nel pomeriggio quando un pedone è stato investito mentre attraversava la strada. In serata violento scontro tra due auto, anche in questo caso con una donna ferita

Giornata da dimenticare, quella di ieri domenica 2 luglio, per il viale Galilei che, nel giro di poche ore, è stato teatro di tre incidenti. La serie nera è iniziata alle 15.30 quando un giovane italiano, al volante di una Peugeot 206, ha perso il controllo del mezzo ed ha abbattuto al segnaletica nella rotatoria con via Gualchiera. Il giovane non ha riportato ferite ma è stato sanzionato dalla polizia municipale, intervenuta per i rilievi.

Più tardi, intorno alle 19.20, l'incidente più grave con un uomo di 64 anni che è stato investito da un'auto mentre attraversava all'altezza del bar Doris. In questo caso il 118 ha inviato un'ambulanza in codice rosso ma, per fortuna, il pedone è poi risultato meno grave rispetto a quanto apparso in un primo momento ed è stato portato l Santo Stefano in giallo.

La sera, infine, intorno alle 22.30 due auto si sono scontrate all'altezza del civico 219. Si tratta di un'Audi A1 condotto da una donna di 69 anni e di un Suv guidato da un 48enne, entrambi italiani. nella carambola la peggio l'ha avuta la passeggera del Suv, una donna di 44 anni, soccorsa in codice giallo e trasportato al Santo Stefano. Oltre al 18 e alla Municipale, intervenuti anche i vigili del fuoco.