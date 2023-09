21.09.2023 h 09:29 commenti

Tre giorni di eventi per parlare di Alzheimer

In ocacsione della giornata nazionale che si celebra oggi, l' Associazione Italiana Malattia di Alzheimer provinciale propone incontri su tutto il territorio. In programma anche una camminata lenta a Galceti

In occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer che si celebra oggi 21 settembre, l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer sezione di Prato ha organizzato un cartellone di eventi in collaborazione con le famiglie dei malati, e il patrocinio dei comuni di Prato, Montemurlo, Vernio e Carmignano . A.I.M.A OdV è attiva nel territorio dal 2014 e si occupa di assistenza alle famiglie dei malati di Alzheimer della provincia, fornendo supporto sociale, psicologico ed assistenza nelle pratiche burocratiche.

Il primo appuntamento per oggi 21 settembre alle 20, 30 al cinema Terminale a sarà proiettato il film “Ella & John”, prima esperienza americana del regista Paolo Virzì che affronta la tematica della demenza senile. La proiezione si svolge nell’ambito della settimana del cinema (il biglietto è pertanto a tariffa ridotta) ed è sostenuta da Aima e dal Lions Club Prato Curzio Malaparte. Nell’atrio del cinema è presente una piccola mostra di opere pittoriche realizzate da Marcello Becagli, Fabrizio Romagnoli e Roberto Lisei (recentemente scomparso), utenti degli Atelier Alzheimer.

Venerdì 22 settembre Giornata dedicata a Caffè Alzheimer ed incontri ai musei diffusi nella provincia di Prato. Ore 10 I ncontro e visita guidata del Parco Museo Quinto Martini a Seano La visita sarà effettuata da operatrice specializzata nella tematica Alzheimer con approccio dedicato. Durante l’incontro affronteremo insieme tematiche sull’assistenza e sulla cura delle persone affette da Alzheimer. Ore 16.00 Caffè Alzheimer presso il parco di villa Giamari a Montemurlo I Caffè Alzheimer si possono definire come degli spazi di incontro informali ma strutturati rivolti all’anziano e a chi si occupa di lui (siano essi familiari o assistenti familiari).Ore 16. Incontro e visita al Museo Mumat ex-Meucci a Vernio La visita sarà effettuata da operatrice specializzata nella tematica Alzheimer con approccio dedicato. Durante la visita potremo confrontarci su tematiche relative alla cura e all’assistenza delle persone portatrici di Alzheimer.

Sabato 23 settembre Ore 10.30 La Maratona della bella lentezza parco di Galceti Una breve e lenta camminata lungo il viale di Galceti che ci permetterà di apprezzare e gustare il tempo trascorso insieme. Il percorso sarà allietato da tappe a tema, da musica, da gadgets e da un piccolo rinfresco finale offerto da Coop.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni ma anche per richieste di supporto e di assistenza, AIMA risponde al 324-6809424 oppure aimaprato@gmail.com.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus