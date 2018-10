19.10.2018 h 09:04 commenti

Tre giorni dedicati ai golosi: in centro c'è "Un Prato di cioccolato"

Fino a domenica la kermesse con stand di produttori, dimostrazioni, laboratori. Ospite d'onore Sebastiano Caridi vincitore della II edizione de “Il più grande pasticciere”

Sebastiano Caridi, chef pâtissier vincitore della II edizione de “Il più grande pasticciere”, il talent scout di Rai 2, sarà l’ospite d’onore di “Un Prato di Cioccolato” la festa del cioccolato artigianale in programma da oggi 19 al 21 ottobre in piazza Duomo a Prato.



"Un Prato di Cioccolato è un evento che è diventato una dolce tradizione che ogni anno richiama tantissime persone nel centro storico della città - dichiara l’assessore Daniela Toccafondi - e anche questa volta le creazioni artigianali dei migliori maestri cioccolatieri di tutta Italia incontreranno le eccellenze del nostro territorio, per esaltarne il valore".

Degustazioni, cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bambini sono solo alcune delle sorprese del programma di eventi che apre con la mostra mercato del cioccolato con stand sempre aperti - dalle 10 alle 20 - dove è possibile scoprire il ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, le deliziose sacher e le intramontabili fragole con panna e cioccolato caldo. Le sorprese della Festa del Cioccolato non finiscono qui.

Oltre all’attesissimo cooking show di Sebastiano Caridi in programma domenica 21 ottobre alle 18, torna ChocoSolidale con lo show dei maestri cioccolatieri che sabato 20 ottobre alle 18 realizzeranno in presa diretta una tavoletta di cioccolato lunga 30 metri decorata dai Biscotti di Prato con l’aiuto dei volontari del Consorzio Le vie del Serraglio, Quelli di Piazza Ciardi, Via Luigi Muzzi, Condominio Lippi e Consorzio Santa Trinita. Un evento a cui sarà presente l’assessore all’Istruzione pubblica e Pari opportunità Maria Grazia Ciambellotti, che è ormai una tradizione della festa di Prato a cui seguirà la donazione di cioccolato artigianale alla Mensa Giorgio La Pira Onlus (domenica ore 18.30).