Settima edizione per Toscana Filmmakers Festival, la rassegna dedicata ai cortometraggi regionali. Dal 15 al 18 di torna in presenza all'arena estiva del Castello dell'Imperatore con sette cortometraggi, selezionati su una trentina di partecipanti, due i premi assegnati quello del pubblico e quello della giuria formata da Federico Micali che sarà il presidente, Laura Cini e Nello Ferrara,

"Rispetto all'edizione precovid - spiega Simone Pinchiorri dell'associazione culturale Cinema italiano - abbiamo notato una diminuzione di oltre il 50% dei partecipanti, abbiamo comunque voluto dare un riconoscimento anche artisti giovani con la prima edizione del Premio Meno di Trenta a Gea Dall'Orto, che ha recitato anche in Tre piani di Moretti".

Ospite d'onore della manifestazione l'attore e regista Paolo Ruffini che, nella serata del 15 giugno, moderato dal critico cinematografico Federico Berti, incontrerà il pubblico pratese. A Ruffini sarà consegnato il premio all'eccellenza cinematografica per il suo impegno come regista ed autore nel mondo del sociale per le opere Quore Matto, Peter Panico, Resilienza, Up&Down - Un Film Normale e Perdutamente, dove ha affrontato i temi dell'Alzheimer, l'inclusione sociale delle persone down e la lotta contro le malattie oncologiche.

Durante l'incontro sarà ripercorsa tutta la carriera del poliedrico artista livornese. "Vedremo un Ruffini diverso da quello che conosciamo - spiega Berti - saranno proiettati anche due spezzoni dei documentari. Venerdì invece avremo una sorpresa".

La locandina della manifestazione, che gode del patrocinio del Comune, è stata realizzata da Niccolò Storai: " La grande novità di questa edizione - ha sottolineato l'assessore alla cultura Simone Mangani è il ritorno In presenza, in anticipo rispetto all'arena estiva, la conferma è il focus sulla nostra Regione e sul nostro territorio".

Primo appuntamento il 15 giugno alle 21,30 con Ruffini a cui verrà anche consegnato il Premio cinemaitaliano, info all'Eccellenza Cinematografica . A seguire la proiezione dei cortometraggi del concorso CortoToscana alla presenza degli autori: "Il Treno delle 8" di Siddharta Pestinari; "Il Ritratto di Masri" di Matteo Giulio Pagliai, il 16 giugno proiezione dei cortometraggi del concorso CortoToscana alla presenza degli autori: "Ad Occhi Aperti - La Comunita' Senegalese di Firenze" di Leonardo Bergonzoni Bissani ed Alessia Aita,"Notti di Vetro" di Marco Vitelli, "Icaro" di Nicola Settis

"Spazi Vuoti" di Nicola Zanobi "Ofelia" di Pierfrancesco Bigazzi Il 17 giugno cerimonia di Premiazione CortoToscana. A seguire incontro e premiazione con Gea Dall'Orto (Premio Meno di Trenta Toscana). Poi proiezione alla presenza dell'autore del documentario Premio Doc Short - Cinemaitaliano.info al Glocal Film Festival 2022: "2061" di Danilo Monte . Ancora a seguire l'incontro con Niccolò Storai e Fabio Giuliani.