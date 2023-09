10.09.2023 h 22:39 commenti

Tre feriti nello scontro frontale sullo svincolo dell'autostrada a Prato Est

Coinvolte due auto, gli occupanti portati negli ospedali di Careggi e Santo Stefano dopo essere stati soccorsi dai vigili del fuoco e dal personale del 118

Il giorno terribile sulle strade pratesi è proseguito anche in serata, con lo scontro frontale tra due auto che stavano impegnando lo svincolo autostradale di Prato Est. E' successo poco prima delle 20.30 e in questo caso sono state tre le persone ferite, estratte dai vigili del fuoco dalle auto incidentate e affidate ai soccorritori del 118. Si tratta di un uomo di 60 anni e di una donna di 62, trasportati a Careggi in codice giallo, e di un uomo di 50 anni che è stato invece portato al Santo Stefano di Prato in codice verde. I rilievi dell'incidente sono stati fatti dalla polizia stradale che dovrà accertare quale dei due veicoli ha invaso la corsia opposta.