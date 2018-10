20.10.2018 h 13:28 commenti

Tre etti e mezzo di cocaina, valore sul mercato 40mila euro. La polizia arresta una donna incensurata

In manette una trentatreenne che nel suo appartamento, nascosta in un tamburo, nascondeva la droga da spacciare. A lei gli agenti della Squadra mobile sono arrivati dopo aver fermato altre due donne, anche loro trovare in possesso di cocaina: una è stata denunciata, l'altra segnalata alla prefettura. Sequestrato anche un fucile da caccia

Nascondeva in casa quasi tre etti e mezzo di cocaina, più o meno quattrocento dosi che sul mercato avrebbero fruttato non meno di 40mila euro. In carcere, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è finita una pratese di 33 anni, incensurata. Il blitz della Squadra mobile è scattato nella serata di ieri, venerdì 20 ottobre, in un appartamento in via Tiepolo dove gli agenti sono arrivati dopo aver fermato altre due donne e averle trovate in possesso di cocaina. L'operazione è partita da via dell'Accademia, in pieno centro e a poca distanza dalla Prefettura, dove secondo una segnalazione arrivata in questura, c'era un continuo viavai di tossicodipendenti. Ed effettivamente questo hanno trovato i poliziotti che hanno fermato una pratese di 40 anni, già nota per alcuni precedenti per truffa, e una pratese di 38. Quest'ultima, trovata con una dose di cocaina, è stata segnalata alla prefettura per uso di droga, mentre l'altra è stata denunciata perché dalla perquisizione nel suo appartamento sono saltati fuori 24 grammi di cocaina, l'occorrente per confezionare le dosi e anche un fucile da caccia calibro 12 illegalmente detenuto. I successivi approfondimenti hanno portato la polizia in via Tiepolo dove è stato trovato il grosso della droga: 340 grammi di cocaina divisi in 11 involucri nascosti in un tamburo etnico. Per la trentatreenne si sono aperte le porte del carcere di Sollicciano. Sono in corso altre indagini per risalire agli spacciatori al minuto, forse nordafricani.



Edizioni locali collegate: Prato

