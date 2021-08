31.08.2021 h 13:00 commenti

Tre denunciati per la violenta rissa a Montemurlo dove era rimasta ferita una ragazza

I carabinieri hanno identificato tre giovani di età compresa tra i 22 ed i 28 anni. Proseguono le indagini per risalire all'identità degli altri partecipanti. Decisive le immagini della videosorveglianza

Tre giovani, tutti residenti a Montemurlo, di età compresa tra i 22 ed i 28 anni, sono stati denunciati dai carabinieri della Tenenza per rissa. Dalle indagini dei militari è emerso che tutti e tre sono stati protagonisti della rissa che la notte del 26 agosto scorso aveva coinvolto diversi giovani, tra cui una ragazza che aveva riportato delle lesioni giudicate con prognosi di 20 giorni..

Ad aiutare le indagini hanno contribuito non poco le immagini acquisite dai circuiti di videosorveglianza cittadina e diverse testimonianze degli abitanti della zona. Proseguono le investigazioni per consentire di identificare altri presenti di quella notte che potrebbero aver avuto un ruolo altrettanto grave nella vicenda. I carabinieri fanno sapere di avere intensificato da tempo i servizi di prevenzione sul territorio che hanno portato ad un forte aumento dei controlli e delle sanzioni.



