Tre classi del Brunelleschi rischiano la Dad per mancanza di spazi. La denuncia della preside

Secondo Ciambellotti non ci sono spazi sufficienti, ma il presidente della Provincia Puggelli smentisce. I ragazzi del Rodarino (liceo Livi) utilizzeranno la palestra del comprensivo Marco Polo grazie ad un accordo con il Comune di Prato

Tre classi del liceo artistico Brunelleschi rischiano, anche per il prossimo anno scolastico, di tornare in Dad. Questa volta però, non per colpa della pandemia, ma per mancanza di spazi.

La denuncia arriva dalla preside Maria Grazia Ciambellotti che, anche quest'anno, si trova a fare i conti con troppi alunni rispetto alle aule a disposizione. “Stiamo aspettando dalla Provincia - spiega – di sapere se avremo a disposizione gli spazi al piano terra dell'ex caserma dei vigili del fuoco concessi al Parsec, inoltre le due aule di via Napoli a Montemurlo, come ho sempre detto, non sono sufficienti per contenere gli alunni, bisogna buttare giù il muro che le separa e creare un solo ambiente. Altrimenti non sarà possibile fare lezione”.

Secondo il presidente della Provincia Francesco Puggelli, il problema non esiste: “Tutti gli istituti superiori avranno le aule di cui hanno bisogno, per il Brunelleschi ci sono le due al primo piano di via Napoli”. Gli studenti del Brunelleschi hanno a disposizione, da quest'anno anche il piano superiore dell'ex caserma di via Galcianese, visto che a luglio Parsec si è trasferito, ma non è sufficiente, servirebbero altre due stanze che sono ancora a disposizione della Fondazione, una serve per l'attività didattica del museo, l'altra potrebbe essere ceduta anche se, al suo interno, ci sono alcune colonne e quindi lo spazio è poco sfruttabile.

E poi c'è da decidere le cinque classi del liceo Livi che andranno alla nuova succursale di via delle Fonti.

A creare problemi a Ciambellotti anche la disponibilità della palestra per le 11 classi del Rodarino (liceo Livi) che dovrebbero andare in quella di via Roma, ma fino ad ottobre non viene garantito il servizio di trasporto. “Troppo tardi avere una risposta per quel tempo – commenta la preside- devo fare l'orario così in accordo con l'amministrazione comunale, in particolare gli assessori Santi e Vannucci, ho avuto la disponibilità a usare quella dell'istituto comprensivo Marco Polo il sabato mattina e dalle 12 alle 14 quando gli studenti della primaria e delle medie non la utilizzano”.

Sul fronte dei trasporti Puggelli, che nei prossimi giorni incontrerà i dirigenti scolastici, pensa di ripartire con la stessa formula dello scorso anno. “Credo che sia opportuno continuare a fare gli ingressi scaglionati- spiega – soprattutto per non creare assembramenti davanti a scuola. La capienza sarà ancora dell'80% e ci saranno i controllori che vigileranno per il rispetto delle norme”.

Buone notizie arrivano invece dall'ufficio scolastico provinciale, secondo la dirigente Susanna Pizzuti entro il 3 settembre verranno assegnate tutte le cattedre e l'anno scolastico dovrebbe iniziare con tutti gli insegnanti, evitando così il caos dello scorso anno. A rendere più semplici le assegnazioni da una parte il concorso per il ruolo, dall'altra una nuova procedura telematica per le supplenze che attingono dalle graduatorie provinciali.

