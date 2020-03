04.03.2020 h 11:41 commenti

Tre carabinieri feriti mentre arrestano ladro di rame e spacciatore

E' successo ieri pomeriggio nel corso di due distinte operazioni. I militari hanno riportato lesioni non gravi. In manette sono finiti un 41enne sorpreso a depredare le gronde di un capannone in ristrutturazione e un pusher che aveva appena ceduto una dose

Nel giro di poche ore tre carabinieri sono rimasti feriti, per fortuna in maniera lieve, in due distinte operazioni che hanno portato ad arrestare un ladro di rame e uno spacciatore. E' successo nella giornata di ieri, martedì 3 marzo.

Il primo episodio si è verificato in via Guido Monaco, intorno alle 17 del pomeriggio, quando due pattuglie del Nucleo Radiomobile è intervenuta dopo la segnalazione telefonica di un cittadino che aveva visto due ladri smontare le gronde in rame di un capannone in ristrutturazione. Come poi denunciato dal proprietario, analogo furto lo aveva già subito nelle settimane precedenti.

I carabinieri sono riusciti a bloccare e arrestare uno dei due ladri, un 41enne nato e residente a Pistoia, mentre l’altro è riuscito a scappare dopo una rocambolesca fuga sui tetti degli edifici limitrofi. Dalla colluttazione che uno dei due militari ha dovuto ingaggiare con l’arrestato, il militare ha riportato una lesione alla mano con 7 giorni di prognosi.

Il secondo episodio ha visto per protagonisti i carabinieri della Tenenza di Montemurlo, impegnati in un servizio in borghese di contrasto allo spaccio di stupefacenti in via Fra Bartolomeo dove, nel pomeriggio di ieri, hanno arrestato un nigeriano 32enne (incensurato e regolare sul territorio) sorpreso mentre cedeva una dose ad un giovane assuntore pratese.

Anche in questo caso l’arrestato ha avuto una reazione violenta e si è scagliato contro i due militari, procurando loro lesioni poi medicate al pronto soccorso dell’ospedale di Prato e giudicate con prognosi di giorni 7 per entrambi.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus