Cinque arresti per droga in poche ore, sequestrate dosi di eroina e cocaina e oltre un etto di hashish

Spacciatori arrestati dai carabinieri e dalla polizia in quattro diversi interventi antidroga. Uno dei pusher si è dato alla fuga in auto ma è stato inseguito e bloccato. Due, invece, sono stati sorpresi in un bar del centro

Cinque arresti per droga nel giro di poche ore. A metterli a segno ieri, venerdì 13 dicembre, sono stati i carabinieri di Prato e gli agenti della questura.

I carabinieri hanno arrestato due spacciatori nigeriani di 28 e 42 anni e un marocchino di 35. Il primo a finire in manette è stato il marocchino al termine di un inseguimento in auto che si è concluso in località La Cartaia, a Vaiano. L'uomo, dopo la perquisizione, è stato trovato in possesso di una decina di dosi di cocaina pronte per essere spacciate. Il 42enne nigeriano è invece stato arrestato subito dopo aver ceduto una dose di eroina ad un tossicodipendente italiano che è stato segnalato alla prefettura. Lo scambio droga-soldi è avvenuto in via Bologna, sotto gli occhi dei carabinieri che sono immediatamente intervenuti. L'altro nigeriano è stato fermato in via Fra' Bartolomeo e arrestato per il possesso di diverse dosi di eroina.

La polizia ha arrestato due marocchini di 24 e 28 anni che spacciavano in un bar in via Santa Trinita. Uno è stato trovato in possesso di 115 grammi di hashish e quasi 600 euro e l'altro di 3 grammi di cocaina e 4 di hashish. Individuati e segnalati tre loro clienti.



