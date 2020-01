15.01.2020 h 11:13 commenti

Tre arresti nel giro di 24 ore per i carabinieri, che hanno passato al setaccio le zone critiche della città

Numerose pattuglie impegnate in un maxi controllo nella giornata di ieri. In manette un latitante che deve scontare più di 7 anni di reclusione per furto, uno spacciatore e un giovane che ha reagito quando è stato fermato

Tre arresti nel giro di 24 ore per i carabinieri che, nella giornata di ieri 14 gennaio, hanno effettuato un maxi controllo in tutte le aree sensibili del centro cittadino: dalla Stazione Centrale a Porta al Serraglio, da piazza Mercatale a viale Vittorio Veneto.

In manette sono finiti un cittadino georgiano di 50 anni, colpito da ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Sorveglianza di Firenze, dovendo scontare una condanna a 7 anni e 2 mesi per furto aggravato; un cittadino nigeriano di 32 anni, irregolare, senza fissa dimora, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo essere stato trovato, nei pressi di via Giotto, in possesso di due dosi di eroina. Il pusher, al momento del controllo, aveva ingoiato altre dosi, portato in ospedale ha espulso altri 5 ovuli della medesima sostanza. Infine arrestato anche un cittadino marocchino di 29 anni per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Lo straniero, controllato in via Giannone, dapprima si è rifiutato di esibire i documenti di riconoscimento e poi ha dato in escandescenze nei confronti dei militari scagliandogli addosso anche una valigia che portava con sé.



Edizioni locali collegate: Prato

