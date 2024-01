02.01.2024 h 10:24 commenti

Travolto nella notte da un mezzo pirata, gravissimo un 35enne

L'incidente è avvenuto in via dei Fossi. La vittima era a bordo di una bicicletta ed è stato investito da un veicolo che poi si è allontanato. L'allarme dato da un automobilista di passaggio

E' stato un automobilista di passaggio, poco dopo la mezzanotte di oggi 2 gennaio, a vedere il corpo riverso per terra in via dei Fossi, all'altezza del civico 37. Immediato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza per soccorrere il malcapitato, un uomo di nazionalità cinese di circa 35 anni, trasferito d'urgenza in codice rosso prima al Santo Stefano e poi a Careggi. Accanto al ferito c'era la sua bicicletta, con i segni chiari di un investimento da parte di un veicolo che si è poi allontanato senza che il conducente si fermasse a prestare soccorso. In via dei Fossi sono così intervenuti anche gli agenti della polizia municipale che hanno subito iniziato le ricerche del pirata della strada. Al momento sembrano non esserci testimoni diretti dell'incidente e sono quindi al vaglio degli investigatori le immagini registrate dalle tante telecamere distribuite nella zona.

