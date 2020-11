07.11.2020 h 09:14 commenti

Travolto in bicicletta da auto pirata, trentunenne in ospedale. Caccia al conducente

L'incidente è avvenuto in viale Piave, all'altezza di via San Giovanni. La macchina si è allontanata lasciando a terra il ciclista, soccorso in codice giallo. La polizia municipale sta passando in rassegna le immagini delle telecamere installate nella zona

Non è stata ancora rintracciata l'auto pirata che nella serata di ieri, venerdì 6 novembre, dopo aver travolto la bicicletta su cui viaggiava un uomo di 31 anni, nordafricano, ha proseguito la sua corsa. L'incidente è avvenuto intorno alle 21.15 tra viale Piave e via San Giovanni, proprio davanti al Castello dell'Imperatore. Il ciclista è stato soccorso da un'ambulanza inviata dal 118 e trasportato all'ospedale in codice giallo. I primi ad intervenire sono stati i volontari dell'associazione Oltre e quelli dell'Anc impegnati anche ieri nei servizi di controllo della Municipale e delle forze dell'ordine per il rispetto delle restrizioni per il contrasto alla diffusione del coronavirus. La polizia municipale avrebbe qualche elemento utile per risalire all'auto e al suo conducente e già ieri sera ha acquisito le immagini delle telecamere installate nella zona. Secondo una prima ricostruzione, pare che l'auto, nella manovra di svolta per entrare in via San Giovanni, si sia trovata davanti la bicicletta. Il conducente anziché fermarsi a prestare soccorso, si è allontanato in direzione di piazza San Marco nonostante la presenza di testimoni che hanno immediatamente dato l'allarme.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus