06.02.2021 h 16:22 commenti

Travolto e ucciso dall'albero che stava tagliando, la vittima aveva 55 anni

La tragedia è successa nel primo pomeriggio in un bosco alla Badia di Montepiano. Il 118 ha inviato anche l'elisoccorso Pegaso ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco

E' morto travolto da un albero che stava tagliando. La tragedia è successa nel primo pomeriggio di oggi, sabato 6 febbraio, in località La Badia a Montepiano. La vittima è Stefano Scatizzi, un residente del posto. Aveva 55 anni e, secondo le prime informazioni, quando è successo l'incidente era in un bosco di proprietà della famiglia, che gestisce un agriturismo. E' stato colpito dal tronco che stava tagliando. Inutile, purtroppo, l'intervento dei soccorritori del 118, arrivati prima con l'ambulanza della Croce Rossa e poi con l'elisoccorso Pegaso. Purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Sul luogo della tragedia sono presenti i carabinieri delle stazioni di Vernio e Vaiano e la polizia municipale. Il magistrato di turno è stato informato del fatto e ha autorizzato la rimozione della salma, effettuato dai vigili del fuoco e dal Soccorso alpino che hanno portato il corpo fuori dal bosco fino alal sede stradale.

Scatizzi era molto conosciuto nella zona e la tragedia che gli è costata la vita ha destato molto scalpore. I funerali dell'uomo si terranno lunedì 8 febbraio alle 15 alla Badia di Montepiano e sarà organizzati dalle onoranze funebri Iris.