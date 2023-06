03.06.2023 h 16:11 commenti

Travolto e ucciso da un'auto mentre è in sella alla sua bici

La tragedia nel primo pomeriggio di oggi all'altezza dell'incrocio tra via Alessandria e via Verona. Inutili i tentativi di rianimazione operati dal personale del 118. La polizia municipale dovrà ricostruire la dinamica

Tragico incidente in via Alessandria, all'incrocio con via Verona: un uomo è morto dopo essere stato tamponato da un'auto mentre era in sella alla propria bicicletta. E' successo poco dopo le 13 di oggi e, purtroppo, sono stati inutili i tentativi di rianimare il ciclista da parte del personale del 118. Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge e per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto avvenuto. Saranno utili alle indagini anche le riprese delle telecamere di sicurezza della caserma della Polstrada, che si trova proprio di fronte al luogo del tragico incidente.

La vittima era di nazionalità pakistana e aveva 61 anni. Secondo una prima ricostruzione era fermo al lato della strada, a bordo della sua bici, quando è stato tamponato violentemente da un'auto, giunta alle sue spalle, e la cui conducente evidentemente non aveva visto il ciclista, resta da capire il perché, anche in considerazione del fatto che sembrerebbe escluso l'uso del cellulare da parte della conducente. In conseguenza dell'urto l'uomo è stato sbalzato a terra, riportando lesioni fatali. L'auto investitrice aveva a bordo due ausiliari del traffico di Consiag Servizi Comuni che stavano rientrando in sede. Al volante c'era una donna di 57 anni. Via Alessandria è rimasta chiusa a lungo per consentire prima i soccorsi e poi i rilievi.