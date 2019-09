26.09.2019 h 09:03 commenti

Travolto da una moto mentre attraversa sulle strisce: è gravissimo

L'incidente avvenuto stamani al Poggetto ed è stato fatto intervenire l'elisoccorso Pegaso. Un anziano è stato investito da una moto che, secondo le testimonianze, avrebbe superato la fila di auto ferme al passaggio pedonale



Gravissimo incidente stradale questa mattina 26 settembre al Poggetto, all'altezza del circolo Arci. Un pedone di 70 anni che stava attraversando la strada è stato investito da una moto e le sue condizioni sarebbero molto gravi. Il 118, dopo aver inviato un'ambulanza della Misericordia di Poggio a Caiano, ha fatto intervenire anche l'elisoccorso Pegaso, che è atterrato ai vicini giardini.

Secondo quanto appreso la vittima sarebbe un anziano che abita nelle vicinanze. Quando è stato travolto sarebbe stato sul passaggio pedonale che recentemente è stato rialzato, illuminato e segnalato dalla Provincia proprio per metterlo in sicurezza. La moto, condotta da un pratese di 32 anni, che lo ha investito avrebbe superato la fila di auto che si erano fermate per fare attraversare la vittima. Sul posto la polizia municipale per ricostruire la dinamica.