11.05.2022 h 19:06 commenti

Travolto da un'auto mentre attraversa viale XVI Aprile: è stato soccorso in codice rosso

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio all'altezza della rotatoria con via Piemonte a Iolo. Sul posto oltre al 118 è intervenuta anche la polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica

E' stato portato in codice rosso in ospedale il cinese di circa 40 anni investito verso le 17.45 di oggi, 11 maggio, mentre stava attraversando il viale XVI Aprile, all'altezza della rotatoria con via Piemonte a Iolo. L'uomo, secondo i primi accertamenti della polizia municipale, era sulle strisce. Resta da capire se era in sella alla bicicletta o se la stava spingendo a mano. L'auto investitrice era condotta da un italiano che si è fermato a prestare soccorso.

L'urto è stato particolarmente violento e il malcapitato cinese è stato sbalzato prima sul cofano della vettura e poi contro il parabrezza, riportando un evidente trauma cranico e forse altre fratture, che saranno ora valutate dai sanitari del Santo Stefano. Fortunatamente è sempre rimasto cosciente durante le fasi di soccorso. Saranno ora gli agenti dell'Ufficio sinistri della Municipale, intervenuti per i rilievi, a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.