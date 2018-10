02.10.2018 h 19:25 commenti

Travolto da un'auto mentre attraversa via Firenze: in prognosi riservata un 25enne

L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi nel tratto vicino al ponte Petrino. Al volante della vettura era una ragazza di 24 anni. Nell'urto il giovane ha riportato un brutto trauma cranico

Grave incidente stradale in via Firenze. Un giovane nigeriano di 25 anni è stato investito mentre attraversava vicino al Ponte Petrino e ora si trova ricoverato in prognosi riservata al Santo Stefano, con un brutto trauma cranico. Ad investirlo è stata l'auto condotta da una pratese quasi sua coetanea, visto che la ragazza ha 24 anni.

L'incidente è accaduto alle 16.15 di oggi, 2 ottobre. Secondo i primi accertamenti della polizia municipale, sembra che il ragazzo stesse attraversando sulle strisce, andando verso il Bisenzio. L'auto, che viaggiava dal ponte verso lo stadio, lo avrebbe colpito in pieno e sbalzato di qualche metro facendogli picchiare con violenza la testa. Immediato l'allarme, con il 118 che ha inviato un'ambulanza che ha soccorso in codice rosso lo sfortunato giovane. La polizia municipale ha poi effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.