22.02.2021 h 21:23 commenti

Travolto da un'auto mentre attraversa: soccorso in codice rosso un 56enne

L'incidente è avvenuto a Vernio lungo la sr325 nel tardo pomeriggio di oggi. La polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ferito trasferito d'urgenza al Santo Stefano

Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 19 di oggi, 22 febbraio, in via del Bisenzio a Vernio, nel tratto della sr325 che attraversa il territorio comunale. I soccorritori dell'ambulanza della Croce Rossa, inviata dal 118, hanno prestato le prime cure all'uomo per poi trasferirlo in codice rosso al Santo Stefano.

Il 56enne stava attraversando la strada all'altezza dell'Agraria, quando è stato travolto da un'auto. Sul posto la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo alcune testimonianze, un'auto proveniente da Prato si sarebbe fermata per far passare il pedone, che è stato però preso in pieno da un'altra vettura che sopraggiungeva dalla direzione opposta e non è riuscita ad evitare l'ostacolo.