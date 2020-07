10.07.2020 h 12:55 commenti

Travolto da un'auto mentre attraversa la strada: grave un anziano di 83 anni

L'incidente è avvenuto in via Zarini all'altezza dell'omonimo bar, dove è presente un attraversamento pedonale. Il veicolo investitore era guidato da un uomo di 71 anni

Un anziano di 83 anni è stato investito mentre stava attraversando via Zarini all'altezza dell'omonimo bar. A travolgerlo, verso le 10 di stamani 10 luglio, l'auto condotta da un 71enne che stava procedendo in direzione viale della Repubblica. Il ferito è stato soccorso dal 118 che ha inviato un'ambulanza in codice rosso. Nell'urto con l'auto e poi con il selciato, l'anziano ha riportato una brutta ferita con perdita di sangue. Per fortuna non ha perso conoscenza ma le sue condizioni sono gravi. Portato d'urgenza al pronto soccorso è stato preso in carico dai sanitari. Anche il conducente dell'auto ha avuto bisogno dell'assistenza dei soccorritori di una seconda ambulanza per un lieve malore che è stato trattato direttamente sul posto.

Intanto sul posto è intervenuta la polizia municipale sia per regolare la viabilità sia per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Nel punto dove c'è stato l'investimento c'è un attraversamento pedonale e, probabilmente, l'83enne si trovava sulle strisce quando è stato travolto.