31.07.2023 h 13:57 commenti

Travolto da un'auto mentre attraversa, gravissimo un runner

L'incidente è avvenuto sul ponte Datini. L'uomo è stato soccorso in codice rosso, nell'impatto ha riportato un trauma cranico e toracico

Gravissimo incidente stradale sul Ponte Datini, un runner è stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce.

E' successo intorno alle 13 di oggi, lunedì 31 luglio. Sul posto l'auto con medico del 118 e la polizia municipale. Le condizioni dell' uomo sono apparse subito molto critiche e il trasferimento al Santo Stefano è avvenuto in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione il 45enne, che stava correndo da viale Galilei in direzione Castellina, ha attraversato la strada per imboccare la ciclabile, ma è stato investito da una macchina che procedeva nella stessa direzione. L'impatto è stato violento, l'uomo prima ha centrato il parabrezza, poi il cofano e infine è caduto a terra procurandosi un trauma cranico e toracico.