21.11.2022 h 19:32 commenti

Travolto da un'auto mentre attraversa, gravissimo un 75enne

L'uomo è stato portato d'urgenza al Santo Stefano e sottoposto ad un intervento chirurgico. L'incidente è avvenuto in via Roma all'altezza dell'abitato di Grignano

Gravissimo incidente stradale in via Roma, all'altezza dell'abitato di Grignano. Un uomo di 75 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce. E' successo intorno alle 17 di oggi, lunedì 21 novembre. Sul posto un'ambulanza della Croce d'Oro inviata dal 118 e la polizia municipale. Le condizioni dell'anziano sono apparse subito molto critiche e il trasferimento al Santo Stefano è avvenuto in codice rosso. L'impatto con la macchina, condotta da un pratese, è stato particolarmente violento: il pedone sarebbe stato sbalzato per circa 10 metri. Per la vittima è stato necessario un intervento chirurgico urgente tanto gravi sono le ferite riportate. Ripercussioni sul traffico: la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Municipale.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus