Travolto da un'auto alla rotatoria: grave scooterista di 63 anni

L'incidente è successo nel primo pomeriggio di oggi tra via Ghisleri e via Piemonte a Iolo. L'uomo soccorso in codice rosso dal 118 e trasferito d'urgenza in ospedale. La polizia municipale ha effettuato i rilievi

Grave incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi, 4 settembre, a Iolo: a farne le spese un uomo di 63 anni, soccorso in codice rosso dall'ambulanza del 118 e trasferito d'urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto ad una Tac. Il 63enne era a bordo di uno scooterone 250 e stava percorrendo la rotatoria tra via Piemonte e via Ghisleri, quando è stato preso in pieno dalla Lancia Musa condotta da un cittadino cinese di 36 anni. L'urto è stato molto violento e lo scooterista è stato scagliato a qualche metro di distanza, riportando gravi ferite soprattutto agli arti inferiori. Sul posto è intervenuta la polizia municipale con le pattuglie dell'Ufficio sinistri. Gli agenti hanno effettuato i rilievi e dovranno ora ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, probabilmente causato da una mancata precedenza.

