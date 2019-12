03.12.2019 h 19:15 commenti

Travolte da un'auto mentre sono sul marciapiede: gravi due donne

Una è rimasta incastrata sotto la vettura. Entrambe soccorse in codice rosso e trasferite in ospedale. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Bologna e via Battisti

Due donne sono state soccorse in codice rosso dopo essere state investite da un'auto. E' successo verso le 18.30 di oggi, 3 dicembre, in via Bologna all'intersezione con via Battisti. Una delle due è rimasta anche incastrata sotto la vettura. Immediato l'allarme al 118, che ha inviato sul posto le ambulanze. Intervenuta la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Le due donne, una italiana e una di nazionalità cinese, sono state investite dall'auto condotta da un cinese, che si stava immettendo da via Battisti su via Bologna. Il conducente ha perso il controllo ed è finito sul marciapiede dove c'è la pensilina di una fermata dell'autobus travolgendo le due donne.

Edizioni locali collegate: Prato

