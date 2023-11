29.11.2023 h 13:02 commenti

Travolta da uno scooter mentre attraversa la strada, grave una 49enne

La donna ha picchiato la testa sull'asfalto ed è stata portata in codice rosso al pronto soccorso del Santo Stefano. E' successo questa mattina in via Roncioni. La Municipale intervenuta per i rilievi

Una donna di 49 anni è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Prato dopo essere stata investita da uno scooterone. L'incidente è successo questa mattina, 29 novembre, poco dopo le 8.30 in via Marco Roncioni, nel tratto compreso tra la rotatoria del Pino e quella Nenni. La donna, di nazionalità cinese, è stata investita mentre stava attraversando, presumibilmente sulle strisce pedonali, presenti in zona, anche se la circostanza è ancora al vaglio della polizia municipale, intervenuta con le pattuglie dell'Ufficio Sinistri per ricostruire la dinamica. In conseguenza dell'urto, la 49enne è stata sbalzata di qualche metro e ha picchiato la testa sull'asfalto, riportando un brutto trauma cranico. Immediato l'intervento del 118 con l'ambulanza che ha trasferito la donna in codice rosso al pronto soccorso del Santo Stefano. Alla guida dello scooterone c'era un pratese di 36 anni che potrebbe essere stato abbagliato dal sole, non vedendo così il pedone.

