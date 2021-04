12.04.2021 h 09:51 commenti

Travolta da un'auto mentre attraversa vicino a casa: muore nella notte in ospedale

L'incidente è successo nel tardo pomeriggio di ieri in via Roma, subito dopo la piscina. La vittima aveva 81 anni: soccorsa in codice rosso e trasferita al Santo Stefano, non ce l'ha fatta

Un'anziana di 81 anni è morta, stanotte 12 aprile, in seguito ad un grave incidente stradale che l'ha vista coinvolta nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 11 aprile. La donna è stata investita da un'auto in via Roma, nel tratto subito dopo la piscina in direzione periferia. Immediato l'allarme al 118, che ha inviato un'ambulanza che ha soccorso l'81enne per trasferirla d'urgenza in codice rosso al Santo Stefano. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime e, purtroppo, nel corso della notte è deceduta, nonostante gli sforzi dei sanitari. In via Roma è intervenuta la polizia municipale con le pattuglie dell'Ufficio Sinistri, che ora dovranno ricostruire la dinamica della tragedia. Secondo una prima ricostruzione l'anziana, che abita nella zona, verso le 19.30 stava attraversando la strada da sinistra verso destra quando è stata travolta da una Yaris che procedeva in direzione periferia. Al volante c'era una giovane di 31 anni, di nazionalità cinese, che si è subito fermata per dare l'allarme. La Municipale ha informato il magistrato di turno che procederà per il reato di omicidio stradale. La 31enne è stata indagata ed è difesa dall'avvocato Tiziano Veltri.

