Travolta da un'auto mentre attraversa la strada: ferita una 34enne

La donna è stata portata in codice rosso a Careggi. L'incidente è successo nel pomeriggio in via dei Trebbi a Galciana

Grave incidente, nel pomeriggio di oggi 11 ottobre, in via dei Trebbi a Galciana. Una donna italiana di 34 anni è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada. Immediato l'allarme al 118 che ha inviato un'ambulanza in codice rosso per soccorrere la ferita. La 34enne, che era cosciente, è stata quindi stabilizzata e poi trasportata all'ospedale fiorentino di Careggi. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che dovrà ora ricostruire la dinamica dell'incidente sulla base dei rilievi effettuati. Dai primi accertamenti, sembra che la donna stesse attraversando sulle strisce quando è stata travolta dall'auto condotta da un'automobilista pratese.

