18.12.2019 h 10:17 commenti

Travolta da un'auto mentre attraversa, grave una 34enne. L'investitrice aveva bevuto

L'incidente è successo stanotte in viale della Repubblica. La conducente dell'Opel Agila aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore ai limiti di legge. Le è stata ritirata la patente dalla polizia municipale

Aveva nel sangue un tasso alcolemico quattro volte superiore al massimo consentito dalla legge, la donna di 50 anni che stanotte, 18 dicembre, ha investito e ferito gravemente una 34enne che stava attraversando la strada in viale della Repubblica. L'incidente è successo intorno a mezzanotte e 45 poco dopo la rotatoria con viale Montegrappa, in direzione nord. La donna investita, di Prato, è stata soccorsa in codice rosso dal 118 e trasferita al Santo Stefano, dove è ricoverata con alcune fratture. Fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La polizia municipale, intervenuta per i rilievi, ha effettuato l'alcoltest sulla conducente della Opel Agila investitrice e la donna, pratese, è risultata avere un tasso alcolemico nella fascia superiore. le è stata ritirata la patente ed è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, alla quale si aggiungerà quella per lesioni.